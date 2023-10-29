Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Руководство госпиталя организации «Красный полумесяц» Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице, в которой кроме 400 пациентов нашли укрытие от бомбёжек порядка 12 тысяч жителей сектора Газа. Об этом говорится в сообщении палестинского «Красного полумесяца» в социальной сети.

IMAGO/Omar Al-Dirawi apaimages/Global Look Press

«Больница «Аль-Кудс» получила приказ от израильских военных о немедленной эвакуации, потому что они намерены нанести по ней удар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на территории этого медучреждения помимо 400 пациентов находятся порядка 12 тысяч жителей сектора Газа, которые нашли в больнице убежище от непрекращающихся интенсивных бомбежек сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что власти Израиля решили отложить крупномасштабную операцию в секторе Газа и заменить её несколькими локальными, согласованными с Соединёнными Штатами. Отмечается, что решение связано с предложениями министра обороны США Ллойда Остина. Изначальные намерения израильской армии встревожили официальных лиц США, выразивших по этому поводу обеспокоенность.

В Пентагоне отметили, что Израиль, судя по всему, планируется выявить во время поэтапной операции в секторе Газа боевиков движения ХАМАС и привлечь для их ликвидации основные ударные силы. Отставной генерал Фредерик Ходжес выразил мнение, что подобная тактика, вероятно, используется Израилем как способ ограничения собственных потерь.

Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий России заявил, что происходящее на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.