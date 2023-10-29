Москва, 29 октября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента США Барак Обамы о «подставной фигуре с наушником в ухе» в Белом доме. Об этом представитель МИД РФ написала у себя в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Давно говорила: наступили времена, когда всё тайное становится явным. Удивительным образом Обама кратко описал внедрённую в Белый дом схему управления страной», — написала она.

Так Захарова отреагировала на слова 44-го президента США о том, что он был бы не против, если бы вместно него в Белом доме находился подставной человек, а он бы сидел дома и «дистанционно подсказывал реплики».

Видеоинтервью экс-президента США с данным заявлением было дано американскому телеканалу CBS News ещё в 2020 году. На нём бывший президент США отвечал на разные вопросы журналиста, в том числе о выдвижении на третий срок. Тогда Обама пошутил, что был бы не против, если бы кто-нибудь другой «открывал рот и произносил речи на церемониях» вместо него.

Как передавало ИА Регнум ранее, действующий президент США Джо Байден заявил, что снова одержит победу над Дональдом Трампом на предстоящих выборах. Заявление было сделано несмотря на призывы к американскому лидеру досрочно покинуть пост главы государства по состоянию здоровья и не принимать во второй раз участие в президентской гонке. Так, по мнению обозревателя британской The Telegraph Аллистера Хита, присутствие 80-летнего человека на ключевом для влиятельного государства посту уже является кощунством и по отношению к жителям страны, и по отношению к самому американскому лидеру, а также и к остальному миру.