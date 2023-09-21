Вашингтон, 21 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Заявление о предстоящей победе над экс-президентом США и кандидатом в президенты Дональдом Трампом сделал действующий американский лидер Джозеф Байден в ходе мероприятия в Нью-Йорке по сбору средств на предвыборную кампанию. Об этом сообщил 20 сентября пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что он сможет снова одержать поеду в президентской гонке 2024 года. Байден пояснил, что, скорее всего, его соперником на предстоящих выборах главы государства станет республиканец Трамп.

«Это будет, скорее всего, тот же самый парень, и я думаю, что я снова его одолею», —заявил Байден, вспомнив о выборах 2020 года.

Выборы президента Соединённых Штатов назначены в стране на ноябрь 2024 года. Байден выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Трамп объявил о своём участии в выборах в ноябре 2022 года. При этом республиканцы и демократы официально выдвинут своих кандидатов на пост президента только летом следующего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обозреватель британской The Telegraph Аллистер Хит посоветовал президенту США Джозефу Байдену досрочно покинуть пост главы государства по состоянию здоровья и не принимать во второй раз участие в президентских выборах. По мнению Хита, Байден из-за преклонного возраста он не соответствует профессиональным требованиям.

Хит указал, что присутствие 80-летнего человека на ключевом для влиятельного государства посту уже является кощунством и по отношению к жителям страны, и по отношению к самому американскому лидеру, а также и к остальному миру.

В свою очередь республиканцы в Конгрессе США официально запустили процедуру импичмента Байдена. При этом они сами признают, что реальных шансов отстранить Байдена от власти у них нет.