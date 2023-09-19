Вашингтон, 19 сентября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Президенту США Джозефу Байдену надо досрочно покинуть пост главы государства по состоянию здоровья, и не принимать во второй раз участие в президентских выборах, так как из-за преклонного возраста он не соответствует профессиональным требованиям. Об этом 18 сентября написал обозреватель британской The Telegraph Аллистер Хит.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден возглавляет самую сильную страну в мире, он лидер свободного мира, а не почетный председатель правления какой-нибудь компании. У него очень сложная и ответственная должность, и не только потому, что в его распоряжении ядерная кнопка. Все мы заинтересованы в том, чтобы на этом посту находился дееспособный и компетентный человек», — пояснил Хит

По мнению журналиста, окружение президента США делает вид, что не замечает всех ошибок и оплошностей, которые допускает первое лицо страны. Хит предполагает, что все нелепые ситуации, в которые попадает Байден, могут быть признаками ухудшения его дееспособности. При этом количество таких инцидентов растёт с каждым днём, а глава Белого дома как будто увлечён чтением суфлёра и не может проявить гибкость в сложных политических вопросах. Также автор статьи упомянул и про вспыльчивый характер Байдена вкупе с его нежеланием признавать очевидные просчёты.

Хит указывает, что присутствие 80-летнего человека на ключевом для влиятельного государства посту уже является кощунством и по отношению к жителям страны, и по отношению к самому американскому лидеру, а также и к остальному миру.

По мнению автора, Соединенные Штаты являются «путеводной звездой» для остального демократического мира, поэтому то, что происходит сейчас в стране, возглавляемой Байденом ― «неумолимый упадок политической культуры США».

Ранее ИА Регнум сообщало, что республиканцы в Конгрессе США официально запустили процедуру импичмента Байдена. При этом они сами признают, что реальных шансов отстранить Байдена от власти у них нет. Угроза импичмента является лишь попыткой манипуляции с целью ослабить позиции Байдена перед выборами, либо даже вынудить его добровольно уйти с поста главы государства.