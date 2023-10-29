Москва, 29 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки 44 украинских беспилотника, сообщил 29 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал он на брифинге.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Нырково, Площанка, Троицкое ЛНР, Золотаревка, Верхнеторецкое ДНР, а также Новофёдоровка и Васильевка Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны России 28 октября перехватили четыре дрона ВСУ над территорией Орловской области и два беспилотника над территорией Тульской области.

Вечером 26 октября Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Ещё один беспилотник противника сбили в небе над регионом вечером следующего дня, 27 октября.