Москва, 27 октября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Вечером 26 октября ВСУ пытались с помощью беспилотника самолётного типа совершить террористическую атаку. Дрон перехватили над Курской областью средства ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Попытка атаки была предпринята украинскими боевиками в районе 21:00.

Беспилотник удалось перехватить в небе над населённым пунктом Курчатов. Недалеко расположена Курская АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрела 24 октября со стороны ВСУ нескольких сёл на левом берегу Днепра в Херсонской области.

ВСУ за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 295 военных, также российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку Dana чешского производства.

Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.