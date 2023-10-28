Москва, 28 октября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона ВСУ над территорией Орловской области и два беспилотника над территорией Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что ночью 28 октября была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Уточняется, что силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Орловской области, два дрона были перехвачен над территорией Тульской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 октября дежурные силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области.

Вечером 26 октября в Минобороны России заявили о попытке киевского режима совершить теракт с помощью беспилотников самолётного типа в Курской области. Дроны перехватили российские средства противовоздушной обороны. Беспилотники были перехвачены неподалёку от населённого пункта Курчатов, рядом с которым находится Курская АЭС.