Керчь, Крым, 29 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто. Об этом сообщил информационный центр по Крымскому мосту в Telegram-канале.

ИА Регнум

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

О причинах временного перекрытия пока неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября на Крымском мосту уже перекрывали движение в сторону Керчи. Однако тогда зоны досмотров не вводились. Также временная приостановка автомобильного движения по Крымскому мосту произошла утром 14 октября и на несколько часов из-за восстановительных работ 10 октября.