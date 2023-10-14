Керчь, Крым, 14 октября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту утром 14 октября временно приостановили, сказано в сообщении в Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на подходах к мосту.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отметили в информационном центре.

О причинах перекрытия не сообщается.

10 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось на несколько часов. Мост перекрывали для проведения восстановительных работ.

6 октября движение по мосту приостанавливалось дважды. В тот же день в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября сообщил, что левую часть Крымского моста, пострадавшую в результате теракта в ночь на 17 июля, открыли с опережением графика. Ремонтные работы были проведены за 59 дней. Полное открытие движения по мосту после замены второго повреждённого пролётного строения намечено на 1 ноября.