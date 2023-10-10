Симферополь, 10 октября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено на несколько часов. Об этом 10 октября сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее водителей попросили заранее планировать поездки и следить за информацией. 6 октября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрывали дважды.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября сообщил, что с опережением графика открыли левую часть Крымского моста, пострадавшую в результате теракта в ночь на 17 июля. Ремонтные работы были проведены за 59 дней. Полное открытие движения по мосту после замены второго повреждённого пролётного строения намечено на 1 ноября.