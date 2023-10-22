На Крымском мосту перекрыли движение в сторону Керчи
Керчь, Крым, 22 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Автомобильное движение в направлении Керчи по Крымскому мосту временно перекрыли утром 22 октября, сообщил Telegram-канале ««КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Эта информация поступила в 08:50 мск.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Ранее, в 08:00 мск, Telegram-канал сообщил, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Как сообщало ИА Регнум, временная приостановка автомобильного движения по по Крымскому мосту произошла утром 14 октября и на несколько часов из-за восстановительных работ — 10 октября.