Керчь, Крым, 22 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Автомобильное движение в направлении Керчи по Крымскому мосту временно перекрыли утром 22 октября, сообщил Telegram-канале ««КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Эта информация поступила в 08:50 мск.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ранее, в 08:00 мск, Telegram-канал сообщил, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Как сообщало ИА Регнум, временная приостановка автомобильного движения по по Крымскому мосту произошла утром 14 октября и на несколько часов из-за восстановительных работ — 10 октября.