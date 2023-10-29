Симферополь, 29 октября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников ВСУ под акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что ночью 29 октября была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны России 28 октября перехватили четыре дрона ВСУ над территорией Орловской области и два беспилотника над территорией Тульской области.

Вечером 26 октября Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Ещё один беспилотник противника сбили в небе над регионом вечером следующего дня, 27 октября.

По данным источника ИА Регнум, 26 октября военные 71-го отдельного батальона войск национальной гвардии, которые охраняют периметр Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. В результате взрыва был посечён фасад здания склада. Кроме того, в тот же день около КПП административного комплекса №2 Курской АЭС был найден второй украинский дрон — он лежал на асфальте с неустановленным взрывным устройством, которое не сдетонировало.