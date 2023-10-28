Стамбул, Турция, 28 октября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 28 октября на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, предостерёг западных политиков от развязывания войны «креста с полумесяцем».

«Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте — этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, именно западные политики несут ответственность за «резню» в секторе Газа, поскольку они мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для «легитимации военных преступлений» Израиля.

Эрдоган подчеркнул, что Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху он назвал «истинным террористом». Президент Турции призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, приводят к гибели мирных жителей и тем самым усугубляют гуманитарный кризис.

Также на митинге он назвал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию позитивным шагом.

Как передавало ИА Регнум, турецкий лидер прибыл на митинг в поддержку жителей Палестины на вертолёте. Отмечается, что вертолёт с турецким лидером сделал несколько кругов над территорией аэропорта Ататюрка в Стамбуле, где ранее был организован митинг в поддержку жителей Палестины.

Ранее президент Турецкой Республики призвал граждан страны принять участие в митинге, где все вместе «громко заявят» о своей поддержке палестинского народа и выступят против «израильского гнёта». По данным СМИ, на митинг Турция приглашала лидеров зарубежных государств, в том числе глав Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана и Иордании.

Власти Израиля после заявлений Эрдогана отозвали своих дипломатов из Турции для консультаций и «переоценки отношений» между странами. Ранее на фоне многочисленных митингов в поддержку Палестины, которые прошли в Турции, в МИД Израиля призвали своих граждан покинуть эту страну.