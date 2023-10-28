Анкара, 28 октября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад несёт полную ответственность за кровопролитие в секторе Газа, и назвал его резнёй. Об этом он сказал на массовом митинге в поддержку Палестины, который прошёл в Стамбуле в аэропорту Ататюрка.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ответственность за резню в секторе Газа целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Эрдоганпризвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис.

Вечером 27 октября сектор Газа был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник отмечало, что в этой операции израильской армии были задействованы около 5 тысяч американских военнослужащих.

Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, сообщила 28 октября пресс-служба военного ведомства Израиля.