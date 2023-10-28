Анкара, 28 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка.

Кадр из видео Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины

«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой, добавив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

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Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис.

Турецкий лидер прибыл на митинг в поддержку жителей Палестины на вертолёте. Отмечается, что вертолёт с турецким лидером сделал несколько кругов над территорией аэропорта Ататюрка в Стамбуле, где ранее был организован митинг в поддержку жителей Палестины. Участие в митинге может принять свыше 1 млн человек.

Ранее президент Турецкой Республики призвал граждан страны принять участие в митинге, где все вместе «громко заявят» о своей поддержке палестинского народа и выступят против «израильского гнёта». По данным СМИ, на предстоящий митинг Турция пригласила лидеров зарубежных государств, в том числе глав Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана и Иордании.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник сообщило, что около 5 тысяч американских военнослужащих были задействованы в наземной операции Израиля в Газе, проведённой в ночь на 27 октября.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае начала Израилем полномасштабной наземной операции в секторе Газа армия Турции может вступить в конфликт на стороне ХАМАС.