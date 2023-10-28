Москва, 29 октября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Российские военные не допустили совершения теракта киевским режимом с помощью беспилотников на территории РФ, сообщили 29 октября в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 36 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

Как сообщало ИА Регнум, в ночное время 28 октября ВСУ попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Силы ПВО перехватили четыре украинских дрона в Орловской области, ещё два беспилотника были сбиты над территорией Тульской области.

Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области вечером 26 октября. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме.

Вооружённые силы России ведут контрнаступление на Украине и уничтожают в мини-котлах последние резервы ВСУ, которые Киев вынужден перебрасывать с одного участка фронта на другой, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.