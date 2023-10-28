Вашингтон, 28 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ведут контрнаступление на Украине и уничтожают в «мини-котлах» последние резервы ВСУ, которые Киев вынужден перебрасывать с одного участка фронта на другой, заявил 28 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«В ходе контрнаступления русские создают своего рода мини-котлы. Они позволили ВСУ зайти (вглубь территории — Прим. ред.), а теперь уничтожают их стратегические резервы», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Приказ главы киевского режима Владимира Зеленского удерживать территории привёл к тому, что ВСУ перебрасывают военных с одного участка на другой, теряют инициативу и несут огромные потери, их последние резервы уже на исходе, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер отмечал, что стремление киевского режима любой ценой удержать позиции на территории бывшей Донецкой области обернулось ловушкой для ВСУ. Россия одерживает победу над противником, который вместо строительства оборонительных сооружений бросает в бой всё новые резервы, подчеркнул эксперт.

Россия сейчас проводит операцию по окончательному разгрому вооружённых формирований Украины, заявлял ранее Риттер. По его оценке, российским войскам будет легче достичь такой цели с учётом того, что у ВСУ практически не осталось авиации.

27 октября в Министерстве обороны РФ заявили, что на минувшей неделе российские войска улучшили своё положение на купянском и южнодонецком направлениях. Были отражены десятки атак ВСУ, уничтожен 31 самолёт противника, а потери ВСУ за этот период измеряются в тысячах человек, отметили в ведомстве.