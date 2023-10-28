Москва, 28 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Склад с ядерными отходами на территории Курской АЭС повреждён в результате атаки украинских беспилотников, что подтверждает готовность киевского режима к совершению любых терактов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 28 октября.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Она отметила, что ВСУ вечером 26 октября целенаправленно направили к Курской АЭС три беспилотника. Один из аппаратов, начинённый взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов и повредил его стены. Остальные дроны упали на комплекс административных зданий станции.

Во всех дронах были компоненты, поставленные Западом. Атаку киевский режим не мог осуществить без разрешения западных кураторов, и не исключено, что с их подачи, отметила Захарова.

Атака служит доказательством отсутствия для преступного киевского режима любых ограничений, ведь там не могли не осознавать возможных катастрофических последствий ядерной катастрофы для многих стран. Украина готова на всё, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

«Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями», — подчеркнула представитель МИД и призвала все страны осудить варварские, чрезвычайно опасные действия Киева.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области вечером 26 октября. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС. После атаки на станции сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Спустя сутки ещё один беспилотник противника сбили в небе над регионом.

По данным источника ИА Регнум, 26 октября военные 71-го отдельного батальона войск национальной гвардии, которые охраняют периметр Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. В результате взрыва был посечён фасад здания склада. Кроме того, в тот же день около КПП административного комплекса №2 Курской АЭС был найден второй украинский дрон — он лежал на асфальте с неустановленным взрывным устройством, которое не сдетонировало.

В июле курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что в городе Курчатове произошло падение БПЛА. Пострадавших не было, но обломки дрона задели многоквартирный жилой дом и повредили часть фасада и остекление. Контроль за въездом и выездом в город Курчатов усилен с начала спецоперации согласно указу президента.