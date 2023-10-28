Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области увеличилось до 28 человек, сообщила 28 октября пресс-служба МЧС Казахстана на своём сайте.

Serguei Fomine/Global Look Press

«По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на шахте произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии под землёй находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров. Медицинская помощь потребовалась 18 горнякам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией, владеющей шахтой. Он прибыл на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер.

Также он объявил 29 октября Днём общенационального траура в связи с гибелью горняков на шахте имени Костенко в Караганде.