Астана, 28 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл Карагандинскую область, где на шахте им. Костенко в результате аварии погиб 21 шахтёр, сообщили 28 октября в пресс-службе главы республики.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на шахте им. Костенко в Караганде произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров. В результате происшествия, по последним данным, погиб 21 человек.

Правительство Казахстана прекратит инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после пожара на шахте в Караганде.