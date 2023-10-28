Астана, 28 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Правительство Казахстана прекратит инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после пожара на шахте в Караганде, унёсшего жизни 16 человек. Такое поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает 28 октября его пресс-служба.

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Глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким шахтёров, которые погибли в результате пожара на шахте имени Костенко. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Токаев поручил правительству помочь семьям шахтёров. Выяснением обстоятельств трагедии займётся правительственная комиссия.

«Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на шахте имени Костенко в Караганде произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров.

Сообщалось о 16 погибших и 31 пропавшем шахтёре, ещё 18 потребовалась медицинская помощь. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов выехал на место, чтобы руководить штабом по ликвидации аварии.

В августе пожар вспыхнул на шахте «Казахстанская» компании «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области. Под землёй находились 227 человек, 222 из них были подняты на поверхность. Погибшими обнаружили пятерых шахтёров. По заключению правительственной комиссии, ЧП произошло по вине компании.