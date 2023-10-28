Москва, 28 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Если сектор Газа уничтожат и выгонят из него жителей, это создаст катастрофу на «десятилетия, если не столетия», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если Газу уничтожат, если из неё выгонят 2 млн жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу ещё на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — сказал он в интервью агентству БелТА.

По его словам, необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде, поскольку ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с лидерами религиозных конфессий России 25 октября президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.

Накануне в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.