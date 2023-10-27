Вашингтон, 27 октября, 2023, 23:37 — ИА Регнум. В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

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За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран, ещё 45 воздержались.

Как передавало ИА Регнум, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности всемирной организации не смог предотвратить дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, теперь это предстоит Генеральной Ассамблее.

В подготовленном арабскими странами документе говорится, что ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов. Проектом предусматривается немедленная, длительная и беспрепятственная доставка в сектор Газа необходимых товаров и услуг. Также следует обеспечить доступ в Газу для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций. Группа арабских стран настаивает на отмене предписания Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.

В Кремле 24 октября отметили, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, необходимо вернуться к формуле ООН по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.