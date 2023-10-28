Анкара, 28 октября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся прошлой ночью, снова нацелились на женщин, детей и ни в чём не повинных мирных жителей, тем самым углубляя гуманитарный кризис.

«Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Я приглашаю всех моих братьев и сестёр сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнёта», — написал Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Резолюцию ГА ООН по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке не поддержали США, Израиль, Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Поддержали принятие документа 120 стран, в том числе Россия, 45 государств воздержались.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.

Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа.