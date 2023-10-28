Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба военного ведомства Израиля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что за ночь истребители израильской армии нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, было убито несколько членов палестинского движения ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, Израиль нанёс удары рядом с двумя больницами в секторе Газа. По словам журналиста, ударам ЦАХАЛ подверглись территории возле крупнейшей в анклаве больницы «Аш-Шифа» и индонезийского госпиталя. В медицинских учреждениях находилось большое количество раненых гражданских лиц.

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Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что оперативный штаб радикальной группировки ХАМАС, а также его подземная и наземная инфраструктура находятся на территории крупнейшей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Он указал на наличие у ЦАХАЛ конкретных доказательств того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября. Именно отсюда осуществляется командование ракетным огнём и подразделениями ХАМАС, добавил он.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.

Резолюцию ГА ООН по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке не поддержали США, Израиль, Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Поддержали принятие документа 120 стран, в том числе Россия, 45 государств воздержались.