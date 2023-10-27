Вашингтон, 28 октября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Россия проводит операции по окончательной ликвидации украинских вооружённых формирований, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск», — сказал он.

Кроме того, российские военные могут сделать это с большим размахом, у ВСУ больше нет никакой авиации, добавил эксперт.

По словам экс-разведчика, активные действия российских средств противовоздушной обороны привели к отказу многих украинских пилотов взлетать на своих истребителях, поскольку их мгновенно «сжигают» зенитные ракетные комплексы ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября заявил, что за пять дней были сбиты 24 украинских самолёта. Это произошло благодаря прибытию в зону СВО зенитных ракетных комплексов.

С начала октября российские военные уничтожили 31 самолёт и три вертолёта ВСУ. Они были сбиты российскими истребителями и средствами ПВО. За время проведения военной операции количество уничтоженных самолётов, вертолётов и беспилотников противника увеличилось до 515, 253 и 8312 единиц соответственно, сообщили в Минобороны РФ.

В США не могут понять, как Россия сбила десятки самолётов ВСУ. Многоуровневая и сложная российская система ПВО сбивает всё, что взлетает у противника в районе боевых действий. В случае гипотетического конфликта разработанная российскими учёными и инженерами система ПВО обеспечит России превосходство в воздухе, из-за чего все передовые американские самолёты будут буквально испаряться в воздухе, признал бывший американский разведчик Скотт Риттер.