Вашингтон, 27 октября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. США не могут понять, как Россия смогла создать в зоне специальной операции такую мощную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 27 октября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

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«Мы до сих пор не знаем, что, чёрт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители ВСУ сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами, наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают», — сказал Риттер.

Он отметил, что многоуровневая и сложная российская система ПВО сбивает всё, что взлетает у противника в районе боевых действий.

По его словам, в войне будущего разработанная российскими учёными и инженерами система ПВО обеспечит Москве превосходство в воздухе, из-за чего все передовые американские самолёты будут буквально испаряться в воздухе в случае гипотетического конфликта.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября сообщил, что за пять дней были сбиты 24 украинских самолёта. Это произошло благодаря прибытию в зону СВО зенитных ракетных комплексов.

По словам Риттера, российские военные «разнесли в пух и прах ключевую технику» украинской армии. Авиация ВСУ полностью уничтожена сверхтехнологичными средствами ПВО России.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что после потери 24 самолётов за несколько дней украинские военные много раз подумают, прежде чем сесть за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО.

Российские военные с начала октября уничтожили 31 самолёт и три вертолёта противника, сообщил 27 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что уничтожены 20 истребителей МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8.