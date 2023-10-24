Севастополь, 24 октября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. В Севастополе посадили беспилотник, сдетонировавший на земле, инфраструктура не пострадала, сообщил 24 октября губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Развожаев прокомментировал распространяемую информацию по поводу «взрывов» и «ракет» в Севастополе. По его словам, это были штатные мероприятия в акватории, в том числе с применением реактивных бомбомётов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября, около 04:00 мск, в северной части Чёрного моря были обнаружены и поражены противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами три безэкипажных катера ВМС Украины. Комплекс мероприятий проводился на внешнем рейде Севастопольской бухты, уточнили в Минобороны РФ.

В Севастополе 22 октября дважды за день объявляли воздушную тревогу. В городе приостанавливали движение общественного транспорта.

18 октября в Севастополе в районе Кара-Кобы сбили ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Пострадавших среди людей не было. Инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.