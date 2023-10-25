Брянск, 25 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В ночь на 25 октября ВСУ в течение 20 минут атаковали четырьмя дронами Брянскую область. Как рассказал источник ИА Регнум, силы ПВО сбили все объекты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, в Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении четырёх дронов самолётного типа. Как уточнил собеседник ИА Регнум, сразу несколько украинских беспилотников были обнаружены и уничтожены в районе посёлка Супонево.

Первая попытка атаки была совершена примерно в 00:55. Следующую цель средства ПВО обнаружили и уничтожили в 01:13, ещё два БПЛА сбили в 01:17 и 01:18.

Данные о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступали.

Ранее также сообщалось, что силами средств РЭБ в Севастополе посадили беспилотник, сдетонировавший на земле. Инфраструктура не пострадала.