Москва, 27 октября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе изменено на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики». Об этом 27 октября говорится в бюллетене Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности не зафиксировано.

Отмечается, что поддерживается взаимодействие с Баку по недопущению кровопролития, обеспечению безопасности и соблюдению гуманитарного права в отношении мирного населения.

В Минобороны сообщили, что с 19 сентября свёрнуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев. Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено два поста в районе Ханкенди (Степанакерта).

Ранее в бюллетенях Минобороны зона действия миротворцев была обозначена как «зона нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам прошедшей в Тегеране министерской встречи в формате «3+3» по Южному Кавказу заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном по большому счёту урегулирован, остаются дальнейшие практические шаги по полной нормализации отношений между двумя этими странами.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. На саммите в Гранаде 5 октября 2023 года он подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

Глава НКР Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял государственный флаг республики в столице НКР Степанакерте (Ханкенди).