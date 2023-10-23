Тегеран, 23 октября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Конфликт между Арменией и Азербайджаном по большому счёту урегулирован, остаются дальнейшие практические шаги по полной нормализации отношений между двумя этими странами. Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам прошедшей в Тегеране министерской встречи в формате «3+3» по Южному Кавказу.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Конфликт по большому счёту урегулирован. Обе стороны согласились с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, а это была главная нерешённая проблема», — сказал Лавров.

Он отметил, что остаются практические шаги по полной нормализации отношений, прежде всего по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживанию экономических связей.

Министр также указал на то, что в процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном продолжают попытки вмешаться Евросоюз и США.

Лавров подчеркнул, что Москва готова на деле помочь в запуске процесса делимитации границы.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении в республике «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начал боевые действия. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

Глава НКР Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял государственный флаг республики в столице НКР Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди).