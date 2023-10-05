Гранада, Испания, 5 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите в Гранаде (Испания) подписал декларацию, в которой Нагорный Карабах признаётся территорией Азербайджана. Документ 5 октября распространила пресс-служба Совета Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)», — говорится в документе.

Встреча проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Гранаду не прибыл, так как на встречу не пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пашинян уже признал Карабах территорией Азербайджана в октябре 2022 года, когда на встрече с Алиевым в Праге подписал Алма-Атинскую декларацию 1991 года, где регион также обозначили как часть азербайджанской территории. 19 сентября азербайджанская армия начала военную операцию по взятию под контроль непризнанной республики. На следующий день стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня на условиях Баку.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики Арцах с 1 января 2024 года. Из региона в Армению, по данным на 2 октября, выехало более 100 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что признание Арменией Карабаха азербайджанской территорией сделало неизбежным переход региона под контроль Баку. Он подчеркнул, что это было решение Еревана.