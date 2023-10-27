Москва, 27 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки до 15% увеличивает шансы на снижение курса доллара ниже отметки в 90 рублей в ближайшие несколько кварталов, отметил 27 октября в комментарии «Финаму» директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум ранее, 27 октября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, отметили в ЦБ.

Также сообщалось, что курс рубля в ходе торгов 27 октября на Московской бирже укрепился после решения о повышении ключевой ставки. Согласно данным на 13:30 мск, доллар находился на уровне 92,9 рубля, ускорив снижение до 1,13%, евро торговался на уровне 98,19 рубля (–1,41%).

«Для рубля это решение, а также сигнал о возможности дальнейшего повышения, является позитивным фактором. Значительное повышение ставки повышает шансы на снижение курса доллара ниже 90 рублей на горизонте ближайших нескольких кварталов», — отметил эксперт.

Повышение ключевой ставки может укрепить рубль при двух условиях: если инвесторы начнут чаще выбирать рублёвые активы вместо валютных из-за привлекательности ставок и если ужесточение кредитных условий ослабит спрос на импорт и на валюту для оплаты этого импорта, отметили в комментарии РБК главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ+ Софья Донец и экономист той же компании по России и СНГ+ Андрей Мелащенко.

«Первое, на наш взгляд, сейчас действует с большими ограничениями, так как мотивы для выхода во внешние валютные активы у российских резидентов сейчас могут лежать далеко не в плоскости выбора лучшей процентной ставки, а внешние инвесторы фактически не представлены на рынке. Второе, безусловно, действенно, однако требует времени», — отметили эксперты.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что в зависимости от условий после повышения ключевой ставки курс доллара будет составлять 90–95 рублей.

В сентябре 2023 года, после того как ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, доцент финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в комментарии для ИА Регнум отмечал, что это решение может замедлить темпы роста инфляции в России,а также укрепить курс рубля до уровня 87–93 рубля за доллар.