Москва, 27 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Курс рубля в ходе торгов 27 октября на Московской бирже укрепился после решения Банка России повысить ключевую ставку до 15% годовых. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, согласно данным на 13:30 мск, доллар находился на уровне 92,9 рубля, ускорив снижение до 1,13%. Евро к этому времени торговался на уровне 98,19 рубля (-1,41%). До публикации решения ЦБ курс по состоянию на 13:25 мск доллара снижался на 0,67%, до 93,32 рубля, а евро — на 1%, до 98,59 рубля.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк РФ 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых.

Отмечается, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. В регуляторе добавили, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются темпы роста кредитования.