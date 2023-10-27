Москва, 27 октября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшую неделю нанесли 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров противника и по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщили 27 октября в Министерстве обороны.

Министерство обороны России

«В период с 21 по 27 октября 2023 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС России наносили удары по пунктам размещения военнослужащих ВСУ и членов националистических батальонов, а также по местам размещения иностранных наёмников, все назначенные объекты были поражены, отметили также в Минобороны.

Также 27 октября в Минобороны сообщили, что в период с 1 октября был уничтожен 31 самолёт и три вертолёта противника, а также 208 беспилотников ВСУ. За минувшую неделю в плен добровольно сдались 54 военнослужащих ВСУ из шести бригад. Российские войска в течение недели улучшили положение на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве. На купянском направлении были заняты более выгодные рубежи и позиции.

24 октября в Минобороны сообщили, что три безэкипажных катера военно-морских сил Украины были обнаружены и поражены в северной части Чёрного моря. Огневое поражение было нанесено противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.

20 октября в ведомстве сообщали, что за предыдущую неделю ВС России уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и мастерскую сборки ракет ВСУ. Российские силы нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения военнослужащих ВСУ, рассказали в Минобороны.