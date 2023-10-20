Москва, 20 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Российские военные за неделю уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и мастерскую сборки ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет», — сообщил Конашенков.

В Минобороны также заявили, что в период с 14 по 20 октября российские военные ликвидировали подразделения националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранных инструкторов и наёмников.

Сообщается также, что за неделю российские силы нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих.

Конашенков также заявил, что сначала спецоперации российские военные уничтожили в общей сложности 500 украинских самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ходе спецоперации уничтожили склады и хранилища топлива украинской армии в Хмельницкой области. Конашенков 16 октября уточнил, что объекты, по которым открыли огонь российские подразделения, находились на аэродроме Староконстантинов.

В Минобороны России 18 октября сообщили об уничтожении в зоне проведения спецоперации склада авиационных средств поражения украинской армии. Объект поразили в Днепропетровской области.

Помимо этого, 16 октября стало известно о гибели российского военного, который подорвал гранату и ликвидировал бойца «Азова». Военные из третьей штурмовой бригады ВСУ потребовали от российского военного выйти из окопа и сдаться. Тогда он подорвал гранату, ликвидировав украинского бойца.