Москва, 24 октября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Три безэкипажных катера ВМС Украины обнаружены и поражены в северной части Чёрного моря. Сообщение об этом опубликовано 24 октября в Telegram-канале Минобороны России.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

Технические средства наблюдения обнаружили катера противника около 4:00 мск. Огневое поражение нанесено противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.

«На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении возможной атаки подводных диверсионных сил противника силами Черноморского флота. Этим он объяснил громкие звуки на внешнем рейде, которые севастопольцы слышали ночью.

Развожаев 23 октября сообщил о проведении в районе Севастополя учений с применением реактивных бомбомётов.