Москва, 27 октября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. На купянском направлении подразделения Западной группировки войск ВС России за минувшую неделю отразили 47 контратак ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом 27 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ около населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка и Сергеевка Луганской Народной Республики.

Помимо этого, были уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений противника.

Конашенков уточнил, что общие потери противника на вышеуказанном направлении за прошедшую неделю составили свыше 705 военнослужащих. Были поражены танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России за минувшую неделю нанесли 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров противника и по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ. Кроме того, ВС России наносили удары по пунктам размещения военнослужащих ВСУ и членов националистических батальонов, а также по местам размещения иностранных наёмников, все назначенные объекты были поражены, отметили также в Минобороны.

Также 27 октября в Минобороны сообщили, что в период с 1 октября был уничтожен 31 самолёт и три вертолёта противника, а также 208 беспилотников ВСУ. За минувшую неделю в плен добровольно сдались 54 военнослужащих ВСУ из шести бригад. Российские войска в течение недели улучшили положение на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве. На купянском направлении были заняты более выгодные рубежи и позиции.