Вашингтон, 27 октября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Пентагон заявил, что по приказу американского президента Джо Байдена вооружённые силы США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии. Об этом говорится в заявлении Ллойда Остина, опубликованном на сайте военного ведомства.

U. S. Department of Defense

В Пентагоне подчеркнули, что нанесённые удары стали ответом на нападения на американских военных в Сирии со стороны группировок, связанных с Ираном. В ведомстве утверждают, что это никак не связано с конфликтом между Израилем и сектором Газа.

«Эти точечные удары были совершены исключительно для защиты и обороны американского персонала в Ираке и Сирии. Они отделены от продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС и не представляют собой изменений в нашем подходе к палестино-израильской ситуации. Мы по-прежнему призываем все государственные и негосударственные структуры не предпринимать действий, которые могут привести к перерастанию в более широкий региональный конфликт», — говорится в заявлении Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 октября американские F-16 ударили по на складам с оружием и боеприпасами в Сирии. В минобороны США заверили, что в районе нанесения ударов не было гражданских лиц. Но были ли военные на складах, не ответили.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил США пламенем, если в Газе продолжится геноцид. Обращаясь к государственным деятелям США, подчеркнул, что они управляют геноцидом в Палестине, а Иран не приветствует распространение войны в регионе, добавив, что «пламя конфликта не пощадит никого».