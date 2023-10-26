Тегеран, 27 октября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил, что, если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого. Предупреждение касалось американских представителей.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Обращаясь к государственным деятелям США, Абдоллахиан подчеркнул, что они управляют геноцидом в Палестине, а Иран не приветствует распространение войны в регионе.

«Я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережётся от этого пламени», — сказал министр иностранных дел Ирана.

Абдоллахиан призвал прекратить убийства мирного населения и насильственное перемещение палестинцев.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов Армии обороны Израиля.

Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что армия Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа.

Атаки Израиля в секторе Газа давно перестали быть самообороной и перешли в резню, заявил 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече с лидерами религиозных конфессий России 25 октября президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.