Вашингтон, 27 октября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Удары двух американских истребителей F-16 в Сирии были нацелены на склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежат Корпусу стражей Исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщили журналистам на брифинге высокопоставленные чиновники Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Авиаудары двумя истребителями были нанесены в ночь на 27 октября по складам, где КСИР «хранит оружие и боеприпасы, которые применялись» при нападении на американские войска в Сирии и Ираке, уточнил собеседник.

В минобороны США также заверили, что в районе нанесения ударов не было гражданских лиц. Но были ли военные на складах, не ответили.

«Все удары точно попали в цели», — добавили в Пентагоне.

При этом США не координировали авиаудары с ЦАХАЛ и властями Израиля, заверили в военном ведомстве.

США впервые с конца марта нанесли удар по связанным с Ираном объектам в Сирии.

С 17 октября против американских войск было совершено проиранскими группировками 19 нападений беспилотников-камикадзе и ракет, с учётом трёх 26 октября. Такие сведения озвучило агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались КСИР и проиранскими группами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом, а приказ отдал президент Джо Байден.

Приказ Байдена, по мнению Остина, свидетельствует о том, что Америка не станет терпеть подобные атаки и будет защищаться без колебаний. Власти не позволят Ирану скрыть свою причастность к атакам.

На подконтрольной США военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.

В Пентагоне заявили, что в период с 17 по 24 октября на фоне конфликта в секторе Газа военизированные группировки, вероятно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и беспилотниками американские войска в Ираке, трижды — в Сирии.