Москва, 27 октября, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Применение новейших лёгких многоцелевых управляемых ракет (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет экипажам российских вертолётов поражать цели без входа в зону работы средств противовоздушной обороны противника, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Игорь Романов.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

По его словам, ВКС России не первый год снабжаются глубоко модернизированными боевыми вертолётами Ка-52М и Ми-28НМ, применяющими новую ракету.

Романов отметил, что применение в ходе боевых действий новых образцов вооружения (ЛМУР, ПТУР «Хризантема», ракеты «Верба») обеспечивает поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника. Лётчики оценили значительно возросшие боевые возможности модернизированных вертолётов, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, российские ракеты «Изделие 305» представляют серьёзную угрозу для ВСУ, признали в журнале Forbes. Их применяют с ударных вертолётов Ка-52М. Радиус действия ракет около 15 км. ЛМУР использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации.

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил в статье для американского издания 19FortyFive, что российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» является одной из самых влиятельных российских систем вооружения в данном секторе. ВС России используют большое количество этих вертолётов и применяют новую противотанковую ракету ЛМУР.