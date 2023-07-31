Вашингтон, 31 июля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Модифицированную версию боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор» эффективно используют против украинских войск российские военные. Об этом отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил в статье для американского издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что российские войска ожесточённо и умело сопротивляются украинскому контрнаступлению на земле, а также применяют авиацию, чтобы наносить удары по подразделениям ВСУ.

По данным британской военной разведки, Ка-52 «Аллигатор» — «одна из самых влиятельных российских систем вооружения в этом секторе». ВС России используют большое количество этих ударных вертолётов и применяют новую противотанковую ракету ЛМУР («Изделие 305»), добавил эксперт.

«Вертолёт стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи», — заключил Атламазоглу.

Ранее издание Forbes назвало серьёзной угрозой для ВСУ лёгкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «305». Эти ракеты применяются в том числе с вертолётов Ка-52М.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем Ка-52 на запорожском направлении. В ведомстве уточнили, что «Аллигатор» уничтожил украинское подразделение с противотанковыми средствами поражения.