Офицер НАТО рассказал, как российские военные уничтожают бронетехнику ВСУ
Офицер НАТО Атламазоглу назвал вертолёты Ка-52 эффективным оружием против ВСУ
Вашингтон, 31 июля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Модифицированную версию боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор» эффективно используют против украинских войск российские военные. Об этом отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил в статье для американского издания 19FortyFive.
Он отметил, что российские войска ожесточённо и умело сопротивляются украинскому контрнаступлению на земле, а также применяют авиацию, чтобы наносить удары по подразделениям ВСУ.
По данным британской военной разведки, Ка-52 «Аллигатор» — «одна из самых влиятельных российских систем вооружения в этом секторе». ВС России используют большое количество этих ударных вертолётов и применяют новую противотанковую ракету ЛМУР («Изделие 305»), добавил эксперт.
«Вертолёт стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи», — заключил Атламазоглу.
Ранее издание Forbes назвало серьёзной угрозой для ВСУ лёгкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) «305». Эти ракеты применяются в том числе с вертолётов Ка-52М.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем Ка-52 на запорожском направлении. В ведомстве уточнили, что «Аллигатор» уничтожил украинское подразделение с противотанковыми средствами поражения.