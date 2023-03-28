Вашингтон, 29 июля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Российские лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305», которые применяются с ударных вертолётов Ка-52М, представляют серьёзную угрозу для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале отмечено, что новая высокоэффективная ракета способна уничтожать противника на большом расстоянии.

«Эта ракета с радиусом действия около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО», ― указано в отчёте министерства обороны Великобритании, содержание которого приводит издание.

Также в оборонном ведомстве отметили, что одним из ключевых улучшений вертолёта Ка-52 является его интеграция с новой ракетой. В статье подчеркнули, что это оружие представляет собой серьёзное совершенствование боевых возможностей российской армии. Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ могут получить в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э», в ноябре 2021 года сообщил замдиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов. По его словам, это позволит усилить их возможности по поражению всех типов целей.

В июне 2022 года использовать высокоточные авиационные ракеты «305» с отклонением от линии прицеливания не более двух метров российские военные начали в ходе спецоперации на Украине. Эта новейшая дальнобойная управляемая ракета с комбинированной системой наведения уже прошла испытания в Сирии.

Ракеты запускали с борта ударных вертолётов Ми-28НМ по данным бортовой инерциальной навигационной системы. На финальном участке траектории у ракеты включается головка самонаведения. Дальность полёта составляет 14,5 км, а вес осколочно-фугасной боевой части — 25 кг.

В январе 2023 года в зоне СВО Военно-космические силы России вместо Ми-28НМ начали применять модернизированные вертолёты Ка-52М, на которых установлены ракеты «Изделие 305».

Вертолёт Ка-52 имеет на борту оптико-электронную и радиолокационные станции и по своим тактико-техническим характеристикам превышает возможности любых других подобных систем любых других боевых вертолётов. Вертолёт «Аллигатор» способен нести до 16 ракет этого типа.