Москва, 26 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Временный поверенный Армении был вызван в российский МИД, ему указали на одиозные публикации армянских СМИ в адрес РФ. Об этом 26 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«25 октября был вызван в МИД России временный поверенный в делах посольства Армении в Москве. Его внимание было привлечено к наиболее одиозным публикациям в адрес российского руководства, российских дипломатов и, между прочим, российских миротворцев, которые своими жизнями рискуют и жертвуют в том числе для безопасности народа Армении», — сказала Захарова.

Она отметила, что временному поверенному указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Ереване Сергей Копыркин 24 октября был вызван в МИД Армении в связи с выходом на Первом канале российского телевидения передачи об армянском премьер-министре Армении Николе Пашиняне. В МИД Армении утверждали, что в фильме содержались «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания».

Пашинян 25 октября дал интервью The Wall Street Journal, в котором, в частности, заявил, что не видит никаких преимуществ в сохранении присутствия российских военных баз в стране. По его словам, власти Армении ищут новых партнёров, поскольку Россия якобы не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Он отметил, что поводом для такого решения стали события в Нагорном Карабахе.

Ранее, 17 октября, Пашинян заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. Он указал, что отношения республики с сообществом «основаны на общей системе ценностей». Позднее в этот же день Пашинян выступил в Европарламенте и назвал «бесполезными» евразийские объединения, в первую очередь ОДКБ, а также обвинил Россию в попытках подорвать демократию и суверенитет Армении.

Российская сторона считает выступление Пашиняна в Европарламенте абсолютно безответственным и провокационным, заявил журналистам высокопоставленный источник в Москве. Москва наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию, а Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил он.