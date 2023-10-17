Страсбург, Франция, 17 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Армения хочет углублять сотрудничество с Европейским союзом. Об этом 17 октября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции в Страсбурге с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Kay Nietfeld/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям», — сказал он.

Пашинян добавил, что Ереван ожидает поддержки со стороны Брюсселя в вопросе решения проблем беженцев с территории Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, подписав на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года. На саммите в Гранаде 5 октября армянский премьер-министр также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября отметил, что в Москве видят попытки продвижения интересов стран НАТО через Армению в Закавказье. Он уточнил, что в регионе искусственно нагнетаются антироссийские настроения, путём создания неправительственных организаций.