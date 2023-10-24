Ереван, 24 октября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Посол России в Ереване Сергей Копыркин 24 октября был вызван в МИД Армении в связи с выходом на Первом канале российского телевидения передачи о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Владимир Смирнов/ТАСС

«В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — сказано в сообщении армянского ведомства.

В Ереване отметили, что считают содержавшиеся в указанной телепередаче высказывания в адрес руководителей Армении «оскорбительными и совершенно неприемлемыми».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 октября Пашинян заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. Он указал, что отношения республики с сообществом «основаны на общей системе ценностей». Позднее в этот же день Пашинян выступил в Европарламенте и назвал «бесполезными» евразийские объединения, в первую очередь — ОДКБ, а также обвинил Россию в попытках подорвать демократию и суверенитет Армении.

Российская сторона считает выступление Пашиняна в Европарламенте абсолютно безответственным и провокационным, заявил журналистам высокопоставленный источник в Москве. Москва наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию, а Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил он.