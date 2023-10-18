Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в Европарламенте. Его появление на европейской трибуне 17 сентября с, по сути, программной публично обозначило приоритеты внешней и внутренней политики. Первым и главным стало уже даже не намерение, а конкретные действия по развороту Армении от России в сторону коллективного Запада.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем речь шла не о многовекторной политике (предполагающей уравновешивание российского влияния европейским, что в свое время пыталась делать Белоруссия, а сейчас по этим же граблям идёт Казахстан), а именно о развороте.

«Республика Армения готова быть ещё ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным», — заявил армянский премьер.

При этом он (как и все остальные лидеры, декларирующие «евровыбор») понимает, что в ЕС его не пустят.

Подключение к проевропейским интеграционным структурам (тому же соглашению об ассоциации, предполагающему переход армянской экономики, внутренней и внешней политики под контроль Брюсселя) предполагает вывод страны из российских интеграционных структур: ОДКБ и Евразийского союза. И Пашинян на это согласен.

Ведь, судя по его словам, бесполезны евразийские объединения, в первую очередь оборонительная структура ОДКБ.

«12 мая 2021 года азербайджанские войска нарушили границу с Арменией, вторгшись на 100-километровом участке линии границы на глубину до 4 километров на суверенную территорию Армении. В этой ситуации Организация Договора о коллективной безопасности, которая считается системой безопасности Армении, и страны, имеющие двусторонние обязательства перед Арменией в сфере безопасности, нам ничем не помогли, оставили нас в одиночестве», — декларировал Пашинян.

Забыв, конечно, рассказать, что сама Армения ничего не сделала для отражения азербайджанской агрессии — не объявила мобилизации, не отправила армянские вооруженные силы отражать нападение.

Просто сдала свои территории и обратилась к ОДКБ (читай к Москве) с просьбой эту территорию за Армению отвоевать.

Более того, Россия, по словам премьера, не только не помогла Армении в трудный момент, но и якобы решила устроить там переворот.

Пашинян обвинил Москву в попытках «использовать военную или гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета Армении, которые выражаются в провоцировании внутренней нестабильности с помощью применения гибридных технологий, направляемых внешними силами».

Что, опять же, было неправдой — ни в 2020 году (когда Пашинян сдал часть Карабаха и по Еревану ходили толпы оппозиционеров с призывами его свергнуть), ни в 2023-м (когда Пашинян сдал оставшуюся часть Карабаха и по Еревану снова ходили толпы недовольных) Москва не вмешивалась во внутриармянские дела и не участвовала в процессах по свержению русофобского премьера.

По мнению некоторых российских и армянских экспертов, зря.

«Разочарование властей РФ в действиях Пашиняна очевидно, но у Кремля нет инструментов и технологий для такого вмешательства. Нет и внятной, продуманной политики на Южном Кавказе и в Армении в частности. Поэтому Москва вынуждена просто реагировать на события и действия своих оппонентов», — сказал ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Европа же, по мнению Пашиняна, должна помочь — и сейчас армянский премьер всячески высказывает Евросоюзу свою лояльность.

В частности, он хочет подарить ЕС лавры миротворца, для чего отказывается вести переговоры о нормализации отношений с Азербайджаном на российских площадках, предпочитая именно европейские.

Именно поэтому ереванский руководитель, в частности, устроил демарш и не поехал на саммит стран СНГ.

«Главной причиной отказа стало нежелание Никола Пашиняна участвовать в каких-либо переговорах с азербайджанской стороной при посредничестве России. Очевидно, что на данный момент Армения решила отдать приоритет в посредничестве Западу», — говорит Халатян.

Также Пашинян дает Европе понять, что он свой — и выступает с риторикой, свойственной странам постсоветского пространства, где проходили антироссийские цветные революции.

В частности, он делает упор на демократическом характере армянской власти и принадлежности её к сообществу демократических же государств (которые, если верить Джо Байдену, должны коллективно противостоять авторитарным странам).

«Сейчас есть распространенный дискурс о том, что демократическая Армения переживает тяжёлые испытания, и это правда. Но такой же правдой является и то, что демократия Армении переживает тяжелые испытания. И тем не менее самая большая истина заключается в том, что демократия в Армении переживает тяжелые испытания, не только демократия Армении, но и демократия в целом, потому что ряд событий, происходящих в Республике Армения и в разных местах мира, вызывают следующий вопрос: способна ли демократия обеспечить безопасность, мир, единство, благополучие и счастье?» — выдал Пашинян в начале речи, желая, видимо, уместить максимальное количество слов «демократия» в один абзац.

«Все годы своего правления Пашинян и его команда продвигают идею о том, что главной фишкой Армении должна быть якобы демократия. Что демократизация Армении приведёт к улучшению её отношений с Западом. В реальности эта формула, конечно, не работает», — констатирует Айк Халатян.

Во-первых, по мнению эксперта, достаточно лишь посмотреть на тесные отношения Запада с авторитарным Азербайджаном, где — как отмечали международные правозащитные структуры — массово нарушаются права человека, а также на нежелание США и ЕС вводить против Азербайджана какие-либо санкции.

Во-вторых, при Пашиняне в Армении тоже есть проблемы со свободой слова.

«Мы видим, как армянская власть принимает репрессивные меры в отношении своих политических оппонентов, — отмечает Халатян. — Однако сейчас (в отличие от периода, когда в Ереване правили пророссийские силы) Запад закрывает глаза на все действия властей Армении. Считает, что раз Пашинян пересматривает отношения с Россией, то, значит, можно поступиться декларируемыми ценностями».

В конце концов, возникает вопрос: какое значение имеют ценности в Армении, если она готова превратиться в антироссийский и антииранский плацдарм Запада.

Да, готова не вся Армения. «Антироссийская пропаганда приводит к определенным результатам, ведь в армянском обществе действительно существует разочарование союзными отношениями с Россией. Однако при этом существенная часть общества, даже будучи разочарованной Москвой, считает, что углубление конфликта с Москвой и даже разрыв с ней сыграет против Армении», — говорит Халатян. По его словам, даже во власти есть технократы, которые прекрасно понимают все риски от ухудшения отношений с Россией.

Вопрос лишь в том, что эти опасающиеся готовы сделать для защиты интересов страны. Судя по последним событиям в Ереване, ничего.

Лидеры армянской оппозиции так и не смогли довести протест до логичного конца — то есть до свержения Никола Пашиняна. Потому, что нерешительны, разобщены, слабы и неспособны идти до конца. Чем Пашинян и пользовался, сначала сдав Карабах, а теперь организовывая самоубийственный для Армении геополитический разворот.

От реального союзника, заинтересованного в стабильной и сильной Армении, в сторону номинального партнёра, чьей целью является дестабилизация армянских соседей за счет безопасности и благополучия армянского народа. Как ранее молдавского, грузинского и украинского.