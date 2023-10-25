Ереван, 25 октября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян «не видит никаких преимуществ» в сохранении присутствия российских военных баз в стране, такое заявление он сделал в интервью The Wall Street Journal 25 октября.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

Власти Армении ищут новых партнеров, поскольку Россия якобы «не смогла выполнить свои союзнические обязательства», добавил Пашинян. Он отметил, что поводом для такого решения стали события в Нагорном Карабахе.

«Эти события, по сути, привели нас к решению, что необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся сейчас это сделать», — сказал Пашинян.

На территории Армении дислоцируется 102-я военная база ВС РФ с двумя гарнизонами — в Ереване и Гюмри.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 октября Пашинян заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. В тот же день он выступил в Европарламенте и назвал «бесполезными» евразийские объединения, в первую очередь — ОДКБ, а также обвинил Россию в попытках подорвать демократию и суверенитет Армении.

Россия считает выступление Пашиняна в Европарламенте безответственным и провокационным, заявил журналистам высокопоставленный источник в Москве. Россия наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию, а Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил он.

Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате операции, проведённой в сентябре 2023 года. После суток боёв при посредничестве российских миротворцев прошли переговоры. Значительная часть этнических армян Карабаха покинула регион и отправилась в Армению. В Москве неоднократно подчёркивали, что Ереван ранее сам официально признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.