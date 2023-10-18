Москва, 18 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Российская сторона считает выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европейском парламенте абсолютно безответственным и провокационным. Об этом 18 октября заявил высокопоставленный источник в Москве.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Источник уточнил, что Москва наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию. Он добавил, что Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Пашинян заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. Глава армянского правительства указал, что отношения республики с сообществом «основаны на общей системе ценностей».

Позднее в этот же день Пашинян выступил в Европарламенте. В числе прочего он назвал бесполезными евразийские объединения, и в первую очередь — ОДКБ. По утверждению армянского премьер-министра, организация якобы оставила республику в одиночестве во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2021 года.

Пашинян также обвинил Россию в попытках «использовать военную или гуманитарную ситуацию, или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета Армении, которые выражаются в провоцировании внутренней нестабильности с помощью применения гибридных технологий, направляемых внешними силами».

В октябре 2022 года Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана, подписав на встрече с Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года. На саммите в Гранаде 5 октября армянский премьер-министр также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что Москва готова оказать содействие в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также может принять переговоры.